В Туле назначен новый председатель комитета имущественных и земельных отношений

Сергей Калинов назначен председателем комитета имущественных и земельных отношений в администрации Тулы. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Тулы Илья Беспалов.

Новый руководитель — выпускник двух вузов: Тульского политехнического института и Российской правовой академии Минюста. В 2004 году он также прошел переподготовку по профилю «госмуниципальное управление».

В администрацию Тулы он вернулся в первом квартале 2026 года. До своего повышения Сергей Калинов являлся заместителем председателя в том же комитете имущественных и земельных отношений.

«За время трудовой деятельности занимал руководящие должности на крупных предприятиях и в организациях, работал в Фонде муниципального имущества г. Тулы, комитете по управлению имуществом управы г. Тулы, комитете по управлению имуществом города Тулы, комитете имущественных и земельных отношений администрации города Тулы, администрации городского округа Химки Московской области и Министерстве имущественных отношений Московской области. Стаж государственной (муниципальной) службы — более 18 лет», — рассказали о Калинове в городской администрации.