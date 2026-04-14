  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле назначен новый председатель комитета имущественных и земельных отношений - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле назначен новый председатель комитета имущественных и земельных отношений

Им стал Сергей Калинов, сообщает администрация Тулы.

Сергей Калинов назначен председателем комитета имущественных и земельных отношений в администрации Тулы. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Тулы Илья Беспалов.

Новый руководитель — выпускник двух вузов: Тульского политехнического института и Российской правовой академии Минюста. В 2004 году он также прошел переподготовку по профилю «госмуниципальное управление».

В администрацию Тулы он вернулся в первом квартале 2026 года. До своего повышения Сергей Калинов являлся заместителем председателя в том же комитете имущественных и земельных отношений.

«За время трудовой деятельности занимал руководящие должности на крупных предприятиях и в организациях, работал в Фонде муниципального имущества г. Тулы, комитете по управлению имуществом управы г. Тулы, комитете по управлению имуществом города Тулы, комитете имущественных и земельных отношений администрации города Тулы, администрации городского округа Химки Московской области и Министерстве имущественных отношений Московской области. Стаж государственной (муниципальной) службы — более 18 лет», — рассказали о Калинове в городской администрации.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
sегодня, в 11:53
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.