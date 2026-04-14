Ушел из жизни бессменный руководитель группы «Фанты» Александр Чернышов

Об этом сообщили его близкие.

Известный в Туле музыкант Александр Чернышов скончался 14 апреля на 65-м году жизни после тяжелой болезни.

Александр был руководителем одного из настоящих тульских брендов — группы «Фанты», на музыке которой выросло не одно поколение туляков (и не только!) и — тысячи поклонников по всей стране.

Прощание с Александром пройдет в храме Петра и Павла (ул. Ленина, 28) 16 апреля в 11.00.

история группы

«Фанты» родились в Туле в середине 70-х. Музыканты вдохновлялись песнями популярных тогда на Западе The Вeatles, The Rolling Stones, Deep Purple, играли красивую серьезную музыку. А чтобы не впасть в немилость у партийных руководителей, брали за основу репертуар «Синей птицы», «Пламени», «Самоцветов», «Песняров». Времена были такие!

В 1975-м в «Фанты» пришел 19-летний Игорь Тальков. Коллектив ездил в зарубежные туры, потом работал в Сочи. По возвращении в Тулу музыканты стали заниматься сольной карьерой. Группа прекратила свое существование в 1991 году после развала Союза.

Идея возродить проект «Танцы в ДК профсоюзов» родилась одновременно и у артистов, и у тульского ночного клуба «Премьер». Вновь «Фанты» вышли на сцену в 1999 году. С тех пор Александр Чернышов руководил коллективом, также стоял за клавишами и исполнял вокальные партии.

Когда закрывали «Премьер», Александр Чернышов рассказывал Myslo:

— «Фанты» — одна из самых ярких страничек творческой биографии ДК профсоюзов. Созданная в середине 70-х, наша группа смогла объединить не одно поколение ценителей хорошей живой музыки. За последние годы через здешнюю школу прошло множество молодых музыкантов! У нас тысячи искренних поклонников по всей стране.

Редакция Myslo приносит искренние соболезнования родным и близким Александра Чернышова.