Сено под дождем и никакой дезинфекции: тульского фермера наказали за беспорядок в хозяйстве

Он получил предостережение.

Фото freepik.com.

В марте 2026 года сотрудники Россельхознадзора проверили личное подсобное хозяйство фермера в Узловском районе. Он содержал мелкий рогатый скот.

В ходе проверки инспекторы обнаружили нарушения правил содержания животных:

  • Сено и солома, предназначенные для корма, хранились просто под открытым небом, а не под навесом.
  • При въезде на территорию хозяйства не было оборудовано специального дезинфекционного барьера с раствором.

Факты свидетельствуют о нарушении Закона «О ветеринарии» и «Ветеринарных правил содержания крупного и мелкого рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации».

По итогам проверки владельцу ЛПХ объявили официальное предостережение. 

Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 14 апреля: дождь и порывистый ветер

сегодня

67

1059

6

Жизнь Тулы и области
«Автобусы не моются годами!»: тулячка показала на фото жуткий салон общественного транспорта

сегодня

45

2118

13

Жизнь Тулы и области
«Не дотягивают!»: застройщик развеял миф о тульских домах бизнес-класса

сегодня

25

1712

-9

Жизнь Тулы и области
Стала известна причина громких звуков в Туле

сегодня

31

3847

2

