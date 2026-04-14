Сено под дождем и никакой дезинфекции: тульского фермера наказали за беспорядок в хозяйстве

В марте 2026 года сотрудники Россельхознадзора проверили личное подсобное хозяйство фермера в Узловском районе. Он содержал мелкий рогатый скот.
В ходе проверки инспекторы обнаружили нарушения правил содержания животных:
- Сено и солома, предназначенные для корма, хранились просто под открытым небом, а не под навесом.
- При въезде на территорию хозяйства не было оборудовано специального дезинфекционного барьера с раствором.
Факты свидетельствуют о нарушении Закона «О ветеринарии» и «Ветеринарных правил содержания крупного и мелкого рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации».
По итогам проверки владельцу ЛПХ объявили официальное предостережение.