В Тульской области задержаны действующий и бывший прокуроры за попытку «отмазать» фигуранта дела за $300 тысяч

И. о. военного прокурора Тульского гарнизона и экс-сотрудник Гагаринской прокуратуры Москвы отправлены под стражу.

В Туле сотрудники УФСБ и Следственного комитета пресекли деятельность преступной группы из четырех человек, которые попались на покушении на особо крупное мошенничество. В числе задержанных — двое представителей надзорного ведомства.

Следствие установило, что в период с декабря 2025 года по март 2026-го злоумышленники, узнав о расследовании уголовного дела в отношении жителя Новомосковска, решили нажиться на его родственниках. Они предложили супруге обвиняемого «уладить вопрос»: за денежное вознаграждение пообещали закрыть дело и добиться освобождения ее мужа от ответственности.

Свои услуги мошенники оценили в 300 тысяч долларов США (более 23 млн рублей). При этом реальных рычагов влияния на следствие у них не было — деньги они планировали просто присвоить.

Передача средств состоялась 8 апреля 2026 года, после чего вся четверка была задержана. В отношении двоих фигурантов избрали домашний арест. А вот исполняющий обязанности военного прокурора Тульского гарнизона и экс-сотрудник Гагаринской межрайонной прокуратуры Москвы отправлены под стражу. Расследование продолжается.