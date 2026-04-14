На «Дне поля» в Тульской области детей посадят за штурвал комбайна

Этим летом аграриев и жителей региона соберут на большой праздник в Воловском районе.

Фото из архива Myslo.

В Тульской области этим летом снова проведут традиционный «День поля». Организовать мероприятие поручил губернатор Дмитрий Миляев на оперативном совещании.

Как сообщил министр сельского хозяйства региона Алексей Степин, праздник запланирован на 24 июля и пройдёт в Воловском районе:

«Выставка будет открыта для семейного посещения. Гости смогут увидеть технику, попробовать продукцию наших аграриев и узнать больше о сельском хозяйстве», — отметил он.

Отдельное внимание уделят и интерактиву для детей.

«Нужно обязательно пригласить туда ребят и посадить их за штурвал комбайна, чтобы они почувствовали, что это за работа», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Губернатор добавил, что мероприятие должно быть максимально доступным для жителей:

«Если мы рассчитываем на массовое участие, нужно заранее продумать логистику, как людям добраться и уехать. Всё должно быть организовано на хорошем уровне».

Также рассматривается возможность включить в программу образовательную часть — с обсуждением современных агротехнологий, автоматизации и применения беспилотников в сельском хозяйстве.