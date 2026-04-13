новости
новости
В Тульской области после паводка открыли ещё три моста

Об этом сообщает региональный Минтранс.

В Тульской области после паводка открыли ещё три моста
Фото: Минтранс Тульской области

В Ленинском,  Щекинском и Суворовском районах отменили временные ограничения для проезда транспорта на мостовых сооружениях. 

Снят запрет на движение по мосту через Упу в населенном пункте Берники (дорога «Тула – Алексин» – Обидимо – Р-132 «Золотое кольцо»).

Также открыт проезд через мост через реку Упу в деревне Никольское (дорога «Тула – Белев» – Никольское – Крапивна).

С 17.00 13 апреля движение разрешено по низководному мосту через Оку в городе Чекалин (дорога Чекалин – Суворов – Ханино).

2.jpg

Такое решение принято в связи со снижением уровня воды и отсутствием риска затопления. Специалисты обследовали мосты и демонтировали временные запрещающие знаки. Движение полностью открыто.

сегодня, в 21:21 +1
