Пролетарскую набережную приводят в порядок после паводка

В работах ежедневно задействована коммунальная техника и около 10 человек.

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Наведение порядка на Пролетарской набережной началось сразу же, едва начала убывать вода в Упе. Провести уборку нужно оперативно по мере ухода воды, пока ил и грязь не засохли и легко смываются.

Уже промыты все дорожки, спортивные и детские площадки, установленное на них оборудование, собран мусор и сухостой. Вывезено около 20 кубометров мусора.

По словам начальника главного управления по Пролетарскому территориальному округу администрации Тулы Максима Колычева, осталось убрать смотровую площадку у реки — здесь вода пока не ушла.

По мере высыхания прибрежного грунта предстоит убрать завалы и вывезти уже распиленные деревья.