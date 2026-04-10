Травматологи-ортопеды Тульской области прооперировали около 1000 детей в 2025 году

Фото минздрава Тульской области.

С 7 по 9 апреля специалисты Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера из Санкт-Петербурга осмотрели Тульскую детскую областную клиническую больницу, детскую городскую больницу Тулы, Новомосковскую городскую клиническую больницу и Клинический центр детской психоневрологии.

Эксперты высоко оценили уровень подготовки врачей и организацию работы. В 2025 году в регионе врачи прооперировали около 1000 детей с травмами.

Благодаря внедрению современных стандартов по итогам прошлого года удалось полностью исключить послеоперационные осложнения.

Уникальная практика: Тульская область — единственный регион, где пациентов при компрессионных переломах позвоночника бесплатно обеспечивают жёсткими корсетами.



В 2025 году в детской областной больнице внедрили артроскопическую технику для малотравматичного лечения суставов у детей. Работу Клинического центра детской психоневрологии, где проходят реабилитацию дети с ДЦП, специалисты назвали одной из лучших в стране.