«Просрочка» в холодильниках и грязные руки у персонала: за что закрыли кафе «Чико» в Туле

Рассказываем.

Накануне мы писали, что специалисты Роспотребнадзора опечатали двери корейского кафе «Чико» на улице Советской, 60. Поводом для проверки послужила жалоба посетителя на кишечную инфекцию.

В ходе инспекции в заведении были выявлены серьезные нарушения санитарных норм. Администрация кафе при этом в соцсетях уверяла, что закрылись они исключительно по «техническим причинам».

Рассказываем, какие нарушения обнаружил Роспотребнадзор:

  • на кухне не было отдельных ванн и рабочих поверхностей, чтобы раздельно обрабатывать мясо, курицу и морепродукты;
  • кондитерские изделия делали прямо в горячем цехе, из-за чего продукты могли загрязнять друг друга;
  • в заготовочном цехе у работников не было раковины, где они могли бы помыть руки;
  • в холодильнике сырое мясо и готовые кондитерские изделия лежали на одной полке;
  • на полуфабрикатах, которые делают прямо на предприятии, не указывались сроки годности;
  • просроченные продукты хранились вместе со свежими — например, свиные полуфабрикаты, бекон, корн‑доги, соусы и куриное сырье.

По решению суда деятельность кафе приостановлена на 60 суток. 

