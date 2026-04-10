«Просрочка» в холодильниках и грязные руки у персонала: за что закрыли кафе «Чико» в Туле

Накануне мы писали, что специалисты Роспотребнадзора опечатали двери корейского кафе «Чико» на улице Советской, 60. Поводом для проверки послужила жалоба посетителя на кишечную инфекцию.

В ходе инспекции в заведении были выявлены серьезные нарушения санитарных норм. Администрация кафе при этом в соцсетях уверяла, что закрылись они исключительно по «техническим причинам».

Рассказываем, какие нарушения обнаружил Роспотребнадзор:

на кухне не было отдельных ванн и рабочих поверхностей, чтобы раздельно обрабатывать мясо, курицу и морепродукты;

кондитерские изделия делали прямо в горячем цехе, из-за чего продукты могли загрязнять друг друга;

в заготовочном цехе у работников не было раковины, где они могли бы помыть руки;

в холодильнике сырое мясо и готовые кондитерские изделия лежали на одной полке;

на полуфабрикатах, которые делают прямо на предприятии, не указывались сроки годности;

просроченные продукты хранились вместе со свежими — например, свиные полуфабрикаты, бекон, корн‑доги, соусы и куриное сырье.

По решению суда деятельность кафе приостановлена на 60 суток.