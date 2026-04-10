Владимир Путин распорядился поощрить туляков за трудовые заслуги

Президент России Владимир Путин отметил жителей Тульской области государственными наградами и поощрениями.

За вклад в образование и добросовестный многолетний труд благодарность Президента РФ получил Александр Алёхин — преподаватель-организатор курса «Основы безопасности и защиты Родины» в МКОУ «Шиловская средняя школа № 16».

За профессиональные достижения в сфере здравоохранения и безупречную работу Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждена Марина Безбородова, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области.