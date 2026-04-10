Илья Степанов поздравил туляков со Светлой Пасхой

В своем обращении он отметил особое значение этого дня для православных верующих, подчеркнув, что Пасха символизирует победу добра, надежду и духовное обновление. По его словам, этот праздник наполняет сердца людей светом и верой в лучшее.

Илья Степанов пожелал тулякам мира, благополучия и крепкого здоровья. Также он выразил надежду, что праздничные дни помогут каждому обрести душевное равновесие, укрепить веру и уделить внимание близким.

«Пусть этот праздник укрепит нас в следовании добрым делам, вдохновит на милосердие и любовь к ближнему. Желаю, чтобы пасхальная радость и вера наполняли ваши сердца каждый день», — говорится в поздравлении.

В завершение своего поздравления, он призвал жителей региона проявлять заботу друг о друге и не терять надежду.