В Тульской области за три месяца пресекли продажу 1,2 тысячи пачек нелегальных сигарет

В первом квартале 2026 года в Тульской области был усилен контроль за оборотом табачной и никотинсодержащей продукции, сообщает региональный Роспотребнадзор.

За это время специалисты провели 75 проверок — как с выездом, так и в формате мониторинга. Практически в каждом случае фиксируются нарушения: продажа без маркировки, отсутствие документов, ошибки при передаче данных в систему, а также нарушения на кассах.

В результате была пресечена продажа более 1,2 тысячи пачек нелегальных сигарет, жидкостей для вейпов и табака.

Возбуждено 53 дела об административных правонарушениях. Наложены штрафы на общую сумму 200 тысяч рублей. В отношении 45 предпринимателей вынесены официальные предостережения.

Особое внимание уделялось борьбе с незаконной торговлей через интернет. В суды было направлено 28 исков.

«Принимаемые Управлением меры привели к сокращению количества нарушений при реализации табачной и никотинсодержащей продукции в 3,5 раза в 1 квартале 2026 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — подчеркнули в ведомстве.