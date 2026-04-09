  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Разрешение на строительство тульского аквапарка продлили до 2028 года - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Разрешение на строительство тульского аквапарка продлили до 2028 года

Изначально оно было выдано со сроком действия до 2025 года.

Разрешение на строительство тульского аквапарка продлили до 2028 года
Фото Алексея Пирязева.

Строительство крупного торгового центра с аквапарком на улице Ф. Энгельса может затянуться до 2028 года, об этом сообщают тульские СМИ со ссылкой на региональный минстрой.

Напомним, будущий комплекс получил название «Премьера» — в честь работавшего на этом месте до 2015 года КРЦ «Премьер».

Сейчас застройщик занимается прокладкой наружных и внутренних инженерных коммуникаций. Работы идут по скорректированному в 2025 году графику. 

Аквапарк разместится на шестом этаже здания на улице Фридриха Энгельса. Отмечается, что это уникальное для России решение: на подобной высоте аквапарк расположен только в Абу-Даби. О том, как будет устроен аквапарк, читайте здесь.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:23
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.