Разрешение на строительство тульского аквапарка продлили до 2028 года

Изначально оно было выдано со сроком действия до 2025 года.

Строительство крупного торгового центра с аквапарком на улице Ф. Энгельса может затянуться до 2028 года, об этом сообщают тульские СМИ со ссылкой на региональный минстрой.

Напомним, будущий комплекс получил название «Премьера» — в честь работавшего на этом месте до 2015 года КРЦ «Премьер».

Сейчас застройщик занимается прокладкой наружных и внутренних инженерных коммуникаций. Работы идут по скорректированному в 2025 году графику.

Аквапарк разместится на шестом этаже здания на улице Фридриха Энгельса. Отмечается, что это уникальное для России решение: на подобной высоте аквапарк расположен только в Абу-Даби.