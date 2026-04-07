Туляки сообщили о метаноловых предприятиях-призраках в Роспотребнадзор

В первом квартале 2026 года в Управление Роспотребнадзора по Тульской области поступили сведения о выявлении факта реализации стеклоомывающих жидкостей, не соответствующих «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» по показателю содержания метанола:

стеклоомывающая жидкость POLAR DRIVE -30°C (производитель: ООО «ЛАНКА-ИНВЕСТ», юр. адрес: 305004, г. Курск, ул. Димитрова, 78, 408; фактический адрес производства: Курская обл., г. Железногорск, мкр-н Промплощадка-3, 3);

стеклоомывающая жидкость «СRYSTAL GLASS» -30°С (ООО «ЭЛЕКТРОПРОФ», юр. адрес: Рязанская обл., г. Рязань, проезд Яблочкова, 6, помещ./офис H65/707А; фактический адрес производства: Рязанская обл., г. Рязань, проезд Яблочкова, 6, пом. № 65, эт. 7, пом. Н65, офис 707-а);

стеклоомывающая жидкость «ICE GUARD» -30°С с запахом цитруса (ООО «ЧЕРНИ ЛАБС», юр. адрес: Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Матросова, 46, кв. 5).

Производство стеклоомывающих жидкостей по указанным адресам фактически не ведется, а заявленные изготовители являются «предприятиями-призраками».

При выборе стеклоомывающей жидкости необходимо учитывать вышеизложенную информацию. В случае обнаружения данной продукции в продаже следует проинформировать Управление с обязательным указанием адреса торговой точки.