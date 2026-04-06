Где в Туле не будет света 7 апреля

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- ул. Путейская, 23, 29, 31,
- пос. Восточный, 3-27, 37-55 (нечётн.), 12-20, 32-56 (чётн.),
- пос. Старо-Овсянниково: ул. Степана Разина, 2-32 (чётн.), 3-33 (нечётн.),
- ул. Пролетарская, 5,
- пос. Скуратово: пос. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21, 21-а,
- ул. Грибоедова, 21-53 (нечётн.), 1-а, 2, 6, 6-а,
- ул. Жуковского, 6-11,
- ул. Белинского, 2-14 (чётн.),
- ул. Чернышевского, 4-18 (чётн.), 3-13 (нечётн.), 13-а,
- ул. Никитина, 15-23 (нечётн.), 11, 12, 12-б,
- ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.),
- ул. Чехова, 25-29 (нечётн.), 28, 29-а, 30, 32, 32-а,
- ул. Шолохова, 2-22 (чётн.), 1-21 (нечётн.),
- ул. Достоевского, 3-13 (нечётн.),
- ул. Л. Толстого, 64,
- пос. 2-й Западный: ул. Маяковского, 22-52 (чётн.), 21, 23, 37, 40-а.