«Нужно общаться с людьми больше»: Миляев о работе по объединению больниц

По словам главы региона, главная проблема — нехватка информации.

Фото правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил усилить информационную работу с населением в районах, где проходят объединения медицинских учреждений. Поводом для обсуждения стал рост обращений от граждан по теме здравоохранения, в частности, в Тепло-Огарёвском районе. 

Губернатор обратил внимание на статистику, отметив, что даже небольшой рост числа жалоб в натуральном выражении требует пристального изучения.

«Ну, просто красным, когда горит, тоже 66%, да, выглядит как-то страшно. В натуральных величинах вроде немного, но тем не менее», — прокомментировал он.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что главная причина беспокойства людей — недостаток информации. Он привел в пример успешный опыт поездки в Дубну, где главврач Маргарита Томаева рассказала, как реструктуризация больницы принесла пользу жителям.

После объединения медицинских учреждений в поликлинику стали привозить нужных специалистов, которых раньше не хватало: кардиолога, ревматолога и врача-УЗИ.

«Значит, везде, где идут вот такие вот процессы, вызывающие в людях беспокойство, нужно общаться с людьми больше, чаще и детальнее, чтобы люди понимали… Это больше управленческая история», — подчеркнул глава региона. 

Губернатор поручил взять этот вопрос на особый контроль и попросил подключиться к работе глав администраций муниципалитетов.

Другие статьи по темам
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 6 апреля: до +8 градусов и дождь

сегодня

97

1005

2

Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев: «В Тульской области построим фиджитал-центр, ледовую арену и зал единоборств»

вчера

64

1911

-15

Дежурная часть
В Туле автомобиль «родил» покрышку

вчера

74

3617

1

Жизнь Тулы и области
Адлер свяжут с Тулой поездами со скоростью до 400 км/ч

сегодня

32

2962

2

