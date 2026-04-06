«Неужели этого не видно было?!»: Миляев поручил привести в порядок въездные стелы

Замечания прозвучали после поездки по области.

Фото Алексея Пирязева.

На оперативном совещании губернатор раскритиковал состояние стел и придорожной инфраструктуры. 

По словам главы региона, многие объекты выглядят запущенно: видны повреждения, облупившаяся краска и следы отсутствия должного ухода.

«Это просто некрасиво выглядит», — подчеркнул Миляев.

Особое недовольство вызвали рекламные конструкции, в том числе с патриотической символикой, а также состояние конструкций в Тепло-Огаревском районе, которые он увидел по пути в Ефремов.

«А куда я приезжал? В Ефремов, на встречу со старостами. Да, поэтому, ребята, да ещё и прямо на центральной магистрали. Всё вот так повисло. Ну, неужели этого не видно было вот, пока я не поехал? Мне это странно, если честно», — возмутился Дмитрий Миляев.

Он еще раз подчеркнул, что необходимо привести в надлежащее состояние стелы, обочины и придорожные полосы. Отдельное внимание — территориям, освобождающимся после паводка. 

сегодня, в 15:32 −5
