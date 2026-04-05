В Тульском медколледже пройдет День открытых дверей

Всех желающих посвятить жизнь медицине ждут 18 апреля в 10.00 по адресу: Тула, ул. Халтурина, 1.

В Тульском медколледже пройдет День открытых дверей
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Будущие студенты и их родители узнают о программах подготовки средних медицинских работников, доступных специальностях, сроках обучения, перспективах трудоустройства и возможностях самореализации в медицинской сфере.

На 2026/27 учебный год колледж будет проводить набор студентов по следующим специальностям:

  • «лабораторная диагностика» на базе основного общего образования;
  • «фармация» на базе основного общего образования;
  • «сестринское дело» на базе основного общего образования;
  • «лечебное дело» на базе основного общего образования;
  • «лечебное дело» на базе среднего общего образования.

Также в этот день состоятся дни открытых дверей в филиалах колледжа:

  • 11.00 Белевский филиал (Белев, ул. Мира, 13)
  • 11.00 Узловский филиал (Узловая, ул. Чехова, 13)
  • 13.00 Новомосковский филиал (Новомосковск, ул. Калинина, 39)

вчера, в 20:50 +1
