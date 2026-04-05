В Тульском медколледже пройдет День открытых дверей

Будущие студенты и их родители узнают о программах подготовки средних медицинских работников, доступных специальностях, сроках обучения, перспективах трудоустройства и возможностях самореализации в медицинской сфере.
На 2026/27 учебный год колледж будет проводить набор студентов по следующим специальностям:
- «лабораторная диагностика» на базе основного общего образования;
- «фармация» на базе основного общего образования;
- «сестринское дело» на базе основного общего образования;
- «лечебное дело» на базе основного общего образования;
- «лечебное дело» на базе среднего общего образования.
Также в этот день состоятся дни открытых дверей в филиалах колледжа:
- 11.00 Белевский филиал (Белев, ул. Мира, 13)
- 11.00 Узловский филиал (Узловая, ул. Чехова, 13)
- 13.00 Новомосковский филиал (Новомосковск, ул. Калинина, 39)