К нам прилетит «Пташица»: женская часть ансамбля русской песни споет в Ясной Поляне

Репертуар трио охватывает широкий спектр жанров и направлений: от заводных частушек до трогательной лирики, от старинных напевов до композиций современных авторов. В программе яснополянского концерта (6+) — народные припевки Курской области «Черёмушка», проникновенные песни «По северу, по вольному» и «Миленький ты мой», старинный казачий романс «С гулянки я шла» и другое.

«Концерт в Ясной Поляне обещает стать настоящим праздником русской песни. Слушателей ждет живое пение, возможность спеть вместе с музыкантами любимые песни и отдохнуть душой», — говорят в ансамбле «Пташица».

На сцену в Ясной Поляне выйдут художественный руководитель коллектива Лия Брагина (вокал, гармонь, балалайка), Светлана Кошелева (вокал) и Вероника Курбанмамадова (вокал). Музыкальные произведения прозвучат под аккомпанемент русской гармони.

«Пташица» принимала участие в известных телевизионных программах: «Привет, Андрей!», «Песни от всей души», «Играй, гармонь любимая!». Также коллектив стал финалистом третьего сезона Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда» на канале «Звезда» и первого сезона шоу «Страна талантов» на НТВ.