От воды освободился низководный мост в Григорьевском Ясногорского района

Это произошло 5 апреля.

Фото МЧС.

Всего в Тульской области подтоплено 14 низководных мостов и 3 участка дорог в 7 муниципальных образованиях:

  • р. Ока н.п. Николо-Гастунь Белевского района;
  • р. Ока н.п. Чекалин Суворовского района;
  • р. Упа н.п. Мишнево Суворовского района;
  • р. Упа н.п. Матюхинский Суворовского района;
  • р. Упа н.п. Болотское Одоевского района;
  • р. Упа н.п. Слободка Одоевского района;
  • р. Упа н.п. Павловское Одоевского района;
  • р. Упа н.п. Орлово Щекинского района;
  • р. Упа н.п. Никольское Щекинского района;
  • р. Упа н.п. Мерлиновка ГО Тула;
  • р. Упа н.п. Берники ГО Тула;
  • р. Упа н.п. Нижние Присады ГО Тула;
  • р. Упа н.п. Старое Берковое Дубенского района;
  • р. Сухая Табола - н.п. Устье Кимовского района;
  • р. Упа участок дороги Набережная Дрейера ГО Тула;
  • р. Упа - участок дороги н.п. Казачка Воловского района;
  • р. Красивая Меча - участок дороги н.п. Вязово Ефремовского МО.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.

вчера, в 11:39 +1
