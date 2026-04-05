В Туле отметят 370 лет со дня рождения знаменитого промышленника Никиты Демидова

Основной площадкой праздничных мероприятий станет филиал Тульского музейного объединения – Историко-мемориальный музей Демидовых.

Фото предоставлены музеем.

В них примут участие представители Международного Демидовского фонда.

5 апреля в 13.00 торжества начнутся с традиционного возложения цветов у памятника Никите Демидову.

В 14.30 участники посетят место, где был построен первый железоделательный завод Демидовых. Сейчас это улица Демидовская плотина, 13. Здесь установлен памятный знак, представляющий собой большой камень с бронзовым барельефом на нем. 

Возле памятного знака состоится открытие информационного стенда с историческими сведениями о первом заводе Демидовых. Материал подготовлен доктором исторических наук, известным исследователем династии промышленников, ответственным секретарем Международного Демидовского фонда Игорем Юркиным. 

В этот же день в Историко-мемориальном музее Демидовых в 13.30 пройдет презентация выставки подлинных образцов каслинского литья. Раритеты из фондов Тульского музейного объединения впервые экспонируются в Туле.

Экспозиция «Чугунное наследие. Шедевры каслинских мастеров» знакомит с одним из самых узнаваемых символов уральских мастеров. На выставке представлены разнообразные элементы декора, предметы интерьера, кабинетная скульптура, шкатулки, подчасники, ажурные тарелки. 

С XIX века изделия каслинских мастеров украшали парки и дворцы. Их техника и художественная выразительность остаются эталоном для современных художников и дизайнеров.

Тульский купец Яков Коробков подобрал место для постройки «железного завода» у озера Касли. А потом продал предприятие Никите Никитичу Демидову.

В 16.00 посетителей приглашают на мастер-класс «Красота чугуна и металла» по созданию брелока и открытки. Участие по записи, количество мест ограничено: 8 (4872) 39-37-74.

В течение дня вход в музей Демидовых для посетителей будет бесплатным. 

 

