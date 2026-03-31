В Туле строят цех механического обезвоживания для очистных: как идет модернизация

Возведение цеха для обработки осадка механическим способом началось в начале 2025 года. Здесь строят целый комплекс из 8 зданий, связанных между собой инженерными сетями.

Это самое серьезное обновление очистного комплекса Тулы за последние 50 лет — действующие сооружения в Зареченском округе были запущены ещё в 1976-м.

Ежесуточно здесь проходит очистку до 170 тысяч кубометров канализационных вод. Сейчас технология включает четыре этапа: удаление крупного мусора, биологическую очистку, обеззараживание и отделение осадка. Очищенная вода после всех процедур возвращается в природные водотоки, а оставшийся ил направляется на иловые карты, на которых естественным путем высыхает. Они-то и становятся источником специфического запаха, особенно для жителей Заречья.

Однако с новым цехом механического обезвоживания осадка ситуация изменится: осадок сточных вод больше не будет высыхать естественным способом. Его быстрое обезвоживание и обеззараживание доверят специальному оборудованию в новом ЦМО.

Руководитель «Тулагорводоканала» Андрей Филатчев пояснил, что прежние очистные проектировались по старым стандартам, а технологии тех лет предусматривали использование именно иловых карт для высыхания осадка. Сейчас под них отведено около 36 гектаров земли — это значительная часть всей территории комплекса.

Андрей Филатчев Новый цех решает давнюю проблему — уйти от использования иловых карт, на которых до этого обезвоживался осадок за счет естественных климатических условий. В ЦМО осадок будет обрабатываться, его количество значительно уменьшится, а качество — улучшится. Сейчас осадок — это жидкая масса с влажностью 99,8%, а с пуском цеха мы приведём влажность осадка к 77%. Фактически это будет почвогрунт. В цехе будут установлены мощные специальные фильтры, прессы, современная технология работы с осадком.

Как это работает?

В цех поступают иловые массы, перемешиваются в заглубленных резервуарах, из них удаляется излишняя влага, осадок обеззараживается, прессуется, впоследствии его утилизируют на полигон. Там его либо просто утилизируют, либо применят как подстилающие слои для дальнейшей рекультивации полигона.

Представитель подрядной организации ГК ЕКС Валентин Глухенький:

Валентин Глухенький «Сердце» новых очистных — цех — будет работать по самой современной технологии. Я строю уже пятые очистные, такие как здесь — впервые, они самые современные. К сегодняшнему дню площадка обезвоживания осадка, резервуар очищенных вод, камера распределения и иловые отстойники уже в 100-процентной готовности. Сейчас мы выполняем работы по монтажу металлоконструкций и сэндвич-панелей на здании. Оборудование смонтировано.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов подчеркнул, что по поручению Губернатора Дмитрия Миляева реализация крупных инфраструктурных проектов и других планов, входящих, в том числе, в народную программу партии «Единая Россия», находится на особом контроле.

Илья Беспалов Мы реализуем масштабный проект с внедрением новых технологий в очистку канализационных стоков. Стоки будут очищаться по-другому, значительно уменьшится площадь иловых карт. Всё это в конечном итоге приведёт к улучшению экологической ситуации в городе. Сейчас цех механического обезвоживания готов на 55 процентов. На объекте работает достаточное количество людей и техники, закуплено все оборудование. Осенью объект должен быть завершен.

Строительство ЦМО — масштабный и дорогостоящий проект. Его стоимость 1,5 млрд рублей.

Проектная производительность очистных после реконструкции составит 184 464 кубометра в сутки. Новый цех будет работать круглосуточно.