Туляк отдал мошенникам полмиллиона рублей, пытаясь сэкономить на покупке машины

В Туле сотрудники полиции ищут подозреваемых в мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился 35-летний местный житель. Мужчина заявил, что нашел объявление о продаже автомобиля по цене, гораздо ниже рыночной. Мужчина связался с «продавцами» и перевел им 530 000 рублей. Сразу после этого мошенники перестали выходить на связь и мужчина понял, что стал жертвой преступления.

В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».