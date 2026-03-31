  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Минцифры Тульской области: при использовании VPN социально значимые сервисы могут быть недоступны - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Минцифры Тульской области: при использовании VPN социально значимые сервисы могут быть недоступны

При этом тульские чиновники активно используют VPN-сервисы «для работы цифрового государства».

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

В официальной группе администрации Тулы, на сообщение одной из пользовательниц о работе сайтов из «белого списка» в условиях неработающего мобильного интернета, ответил аккаунт Минцифры Тульской области. Вот что говорится в ответе:

«Меры по ограничению доступа к сети Интернет в стандартах 3G и 4G носят временный характер и направлены на обеспечение общественной безопасности граждан в соответствии с действующим законодательством.
Период действия ограничений и выбор стандартов передачи данных, функционирование которых прекращается на территории региона, осуществляют федеральные органы исполнительной власти, занимающиеся государственным управлением в области обеспечения безопасности страны и борьбы с терроризмом.

Доступ к социально значимым сервисам не ограничивается. Реестр таких сервисов публикуется Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Список может изменяться и дополняться. Сейчас в него входят сайты «Госуслуги 71», «Арсенал услуг», «Доктор 71», «Открытый регион 71», сайт проекта «Герой 71», «Электронный дневник» и другие.

Важно отметить, при использовании VPN-сервисов на устройствах социально значимые сервисы могут быть недоступны».

Напомним, ранее мы рассказывали, что в прошлом году тульские чиновники потратили на доступ к VPN почти 65 млн рублей. На сайте госзакупок были размещены три крупных контракта. Все выиграл Ростелеком. На наш запрос ведомство пояснило, что речь идет не о бытовых VPN-сервисах для обхода блокировок, а о корпоративной инфраструктуре, необходимой для работы цифрового государства.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 19:45
Другие статьи по темам
Событие
VPN Минцифры Тульской области белый список социально значимые сервисы
Место
Тульская область
Дежурная часть
«Была уверена, что здесь безопасно»: тулячку пытались развести через МАХ от имени руководства «Точмаш»

сегодня

101

2725

19

Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 31 марта: до +16 градусов и без осадков

сегодня

147

2147

3

Жизнь Тулы и области
Миляев: «Мы с вами дожили до тех времен, когда все трубы сгнили»

сегодня

72

1767

-5

Жизнь Тулы и области
Минцифры Тульской области: при использовании VPN социально значимые сервисы могут быть недоступны

сегодня

52

421

0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Под Тулой самонадеянный водитель едва не устроил лобовое ДТП
Под Тулой самонадеянный водитель едва не устроил лобовое ДТП
Объединение ритуальных служб Тулы: «Наша работа начинается с вашего звонка»
Объединение ритуальных служб Тулы: «Наша работа начинается с вашего звонка»

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.