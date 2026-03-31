Минцифры Тульской области: при использовании VPN социально значимые сервисы могут быть недоступны

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

В официальной группе администрации Тулы, на сообщение одной из пользовательниц о работе сайтов из «белого списка» в условиях неработающего мобильного интернета, ответил аккаунт Минцифры Тульской области. Вот что говорится в ответе:

«Меры по ограничению доступа к сети Интернет в стандартах 3G и 4G носят временный характер и направлены на обеспечение общественной безопасности граждан в соответствии с действующим законодательством.

Период действия ограничений и выбор стандартов передачи данных, функционирование которых прекращается на территории региона, осуществляют федеральные органы исполнительной власти, занимающиеся государственным управлением в области обеспечения безопасности страны и борьбы с терроризмом.

Доступ к социально значимым сервисам не ограничивается. Реестр таких сервисов публикуется Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Список может изменяться и дополняться. Сейчас в него входят сайты «Госуслуги 71», «Арсенал услуг», «Доктор 71», «Открытый регион 71», сайт проекта «Герой 71», «Электронный дневник» и другие.

Важно отметить, при использовании VPN-сервисов на устройствах социально значимые сервисы могут быть недоступны».

Напомним, ранее мы рассказывали, что в прошлом году тульские чиновники потратили на доступ к VPN почти 65 млн рублей. На сайте госзакупок были размещены три крупных контракта. Все выиграл Ростелеком. На наш запрос ведомство пояснило, что речь идет не о бытовых VPN-сервисах для обхода блокировок, а о корпоративной инфраструктуре, необходимой для работы цифрового государства.