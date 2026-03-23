Зачем тульские чиновники закупают VPN?

В ведомстве пояснили, что речь идет не о бытовых VPN-сервисах для обхода блокировок, а о корпоративной инфраструктуре, необходимой для работы цифрового государства.

Что такое VPN в госсекторе?

В госуправлении VPN (Virtual Private Network — виртуальная частная сеть) — это выделенный защищенный цифровой туннель, который соединяет правительственные здания, больницы, школы и МФЦ в единую закрытую сеть. Она полностью изолирована от публичного интернета, что гарантирует безопасность передачи данных.

Зачем это нужно?

Согласно требованиям федерального законодательства, доступ к государственным информационным системам и персональным данным через открытый интернет запрещен. Закупаемая услуга обеспечивает работу на 1395 объектах по всему региону и необходима для:

Защиты персональных данных : информация о пациентах, получателях пособий и других гражданах передаётся по зашифрованным каналам, что исключает риск перехвата.

: информация о пациентах, получателях пособий и других гражданах передаётся по зашифрованным каналам, что исключает риск перехвата. Работы внутренних систем : сотрудники министерств и ведомств получают безопасный доступ к электронному документообороту и специализированным базам данных.

: сотрудники министерств и ведомств получают безопасный доступ к электронному документообороту и специализированным базам данных. Безопасности города: контракт на 5,4 млн рублей обеспечивает работу системы «Безопасный город», передавая видеопоток с камер (в том числе на таких объектах, как Тульский кремль и военкоматы) в единый мониторинговый центр по высокоскоростным линиям.

Почему это стоит так дорого?

Стоимость контрактов обусловлена масштабом и требованиями к надёжности инфраструктуры:

Сеть охватывает всю область — от центральных ведомств до сельских ФАПов.

Гарантированная скорость передачи данных — не ниже 1 Гбит/с , что необходимо для оперативной отправки медицинских снимков (МРТ) и видеопотоков высокой чёткости.

, что необходимо для оперативной отправки медицинских снимков (МРТ) и видеопотоков высокой чёткости. Режим работы 24/7/365 обеспечивает бесперебойную работу экстренных служб и медицинских учреждений.

В Минцифре подчеркнули, что закупка услуг VPN — это не дополнительная опция, а обязательное условие функционирования цифрового государства и инвестиция в безопасность персональных данных жителей Тульской области.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в 2025 году тульские чиновники потратили на доступ к VPN почти 65 млн рублей. На сайте госзакупок фигурировали три крупных контракта. Все выиграл Ростелеком.