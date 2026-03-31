В Туле раскрыли схему обналичивания маткапитала через фиктивные займы

Сумма ущерба оценили в три миллиона рублей.

Фото из архива Myslo.

В Туле прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовным делам в отношении шести местных жительниц (в возрасте от 20 до 30 лет). Их обвиняют в мошенничестве с социальными выплатами на сумму более 3 миллионов рублей.

С июня 2021 по март 2023 года женщины действовали сообща по указке организаторов. Они заключали фиктивные договоры займа на строительство жилья в подконтрольном кооперативе. Суммы в договорах были равны размеру материнского капитала, однако строить жилье никто не собирался.

«Впоследствии обвиняемые предоставляли в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации заведомо ложные сведения о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий», — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Средства перечислялись из бюджета в рамках нацпроекта «Демография». Полученные деньги мошенницы разделили между собой.

Женщины полностью признали свою вину и возместили весь ущерб в бюджет. Уголовные дела направили для рассмотрения в Центральный районный суд Тулы. 

Автор:
сегодня, в 14:01 0
