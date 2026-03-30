В Тульской области из-за подъема воды в реках затопило семь низководных мостов

Сегодня с утра, 30 марта, в результате интенсивного таяния снега поднялся уровень воды в реке Упа. Это привело к подтоплению низководных мостов в двух населенных пунктах:

н.п Орлово (Щекинский район);

н.п Мерлиновка (городской округ Тула).

ГУ МЧС по Тульской области сообщает, что угрозы затопления жилых домов нет, а жизнеобеспечение населения не нарушено.Движение транспорта по мостам прекращено. Объехать можно по объездным дорогам.

Всего в Тульской области подтоплено 7 низководных мостов в 5 муниципальных образованиях:

р. Ока н.п. Николо-Гастунь Белевского района;

р. Ока н.п. Чекалин Суворовского района;

р. Упа н.п. Мишнево Суворовского района;

р. Упа н.п. Матюхинский Суворовского района;

р. Упа н.п. Болотское Одоевского района;

р. Упа н.п. Орлово Щекинского района;

р. Упа н.п. Мерлиновка ГО Тула.

Напомним, с 29 марта в связи с повышением уровня воды в Упе перекрыт проезд по автодороге муниципального значения по адресу: город Тула, улица Набережная Дрейра.