В Тульской области из-за подъема воды в реках затопило семь низководных мостов

Движение транспорта по мостам прекращено.

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

Сегодня с утра, 30 марта, в результате интенсивного таяния снега поднялся уровень воды в реке Упа. Это привело к подтоплению низководных мостов в двух населенных пунктах:

  • н.п Орлово (Щекинский район);
  • н.п Мерлиновка (городской округ Тула).

ГУ МЧС по Тульской области сообщает, что угрозы затопления жилых домов нет, а жизнеобеспечение населения не нарушено.Движение транспорта по мостам прекращено. Объехать можно по объездным дорогам. 

Всего в Тульской области подтоплено 7 низководных мостов в 5 муниципальных образованиях:

  • р. Ока н.п. Николо-Гастунь Белевского района;
  • р. Ока н.п. Чекалин Суворовского района;
  • р. Упа н.п. Мишнево Суворовского района;
  • р. Упа н.п. Матюхинский Суворовского района;
  • р. Упа н.п. Болотское Одоевского района;
  • р. Упа н.п. Орлово Щекинского района;
  • р. Упа н.п. Мерлиновка ГО Тула.

Напомним, с 29 марта в связи с повышением уровня воды в Упе перекрыт проезд по автодороге муниципального значения по адресу: город Тула, улица Набережная Дрейра.

