  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Тулица-2» приглашает юных спортсменок на просмотр - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

«Тулица-2» приглашает юных спортсменок на просмотр

Отбор состоится 7 и 8 апреля.

Команда «Тулица-2» проведёт просмотр юных спортсменок, лучшие из которых попадут в состав молодёжки. Приглашаются девушки 2010, 2011 и 2012 годов рождения.

Для согласования участия необходимо прислать на электронную почту dendtula@rambler.ru следующие данные: 

  • ФИО/год рождения/рост/вес. 
  • Наименование ДЮСШ/фамилия тренера. 
  • Стаж занятий волейболом/игровое амплуа. 
  • Видео тренировки или ссылку на игру (при наличии).

Просмотр пройдёт 7 и 8 апреля по адресу: ул. Санаторная, д. 5. При себе нужно иметь спортивную форму и обувь.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 08:00 +1
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Фантастические твари и где они убивают. Как в Туле «правые» подростки устроили охоту на людей
Фантастические твари и где они убивают. Как в Туле «правые» подростки устроили охоту на людей
Погода в Туле 31 марта: до +16 градусов и без осадков
Погода в Туле 31 марта: до +16 градусов и без осадков

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.