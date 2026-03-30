«Тулица-2» приглашает юных спортсменок на просмотр

Команда «Тулица-2» проведёт просмотр юных спортсменок, лучшие из которых попадут в состав молодёжки. Приглашаются девушки 2010, 2011 и 2012 годов рождения.

Для согласования участия необходимо прислать на электронную почту dendtula@rambler.ru следующие данные:

ФИО/год рождения/рост/вес.

Наименование ДЮСШ/фамилия тренера.

Стаж занятий волейболом/игровое амплуа.

Видео тренировки или ссылку на игру (при наличии).