«Тулица-2» приглашает юных спортсменок на просмотр

Команда «Тулица-2» проведёт просмотр юных спортсменок, лучшие из которых попадут в состав молодёжки. Приглашаются девушки 2010, 2011 и 2012 годов рождения.
Для согласования участия необходимо прислать на электронную почту dendtula@rambler.ru следующие данные:
- ФИО/год рождения/рост/вес.
- Наименование ДЮСШ/фамилия тренера.
- Стаж занятий волейболом/игровое амплуа.
- Видео тренировки или ссылку на игру (при наличии).
Просмотр пройдёт 7 и 8 апреля по адресу: ул. Санаторная, д. 5. При себе нужно иметь спортивную форму и обувь.