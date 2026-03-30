Электричество в трех районах Тулы обещают восстановить в ближайшие 2 часа

Бригады ведут аварийно-восстановительные работы и одновременно переключают потребителей на резервные схемы электроснабжения.

Об этом «Россети Центр» написали с официального аккаунта в комментариях телеграм-канала Myslo.

В нем, в частности, указано, что специалисты «Тульских городских электрических сетей» восстанавливают электроснабжение части потребителей трех округов Тулы:

«Энергетики устраняют технологическое нарушение на линиях электропередачи 6 кВ, ставшее причиной временного ограничения электроснабжения части потребителей в Привокзальном, Советском и Центральном округах Тулы: на улицах Первомайской, Фридриха Энгельса, Фрунзе, Мира, Ленина, Гоголевской, Мориса Тореза и Пушкинской. 

Электроснабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме». 

По данным «Россетей», ориентировочно в течение двух часов электроснабжение будет восстановлено в полном объеме.

О причине аварии на линиях электропередачи в комментарии ничего не сказано.

сегодня, в 11:38 −2
