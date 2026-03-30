В Новомосковске вор пробрался в квартиру через окно и украл щенка лабрадора

В полицию о краже заявила 44-летняя местная жительница. В ее квартире на Шахтерской в Сокольниках кто-то разбил окно, влез внутрь и утащил собаку породы лабрадор. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Подозреваемого оперативно нашли. Им оказался 37-летний ранее судимый житель Новомосковска. Мужчина признался, что хотел продать щенка.

К счастью, животное удалось изъять и в целости вернуть законной владелице.

«В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ („Кража с незаконным проникновением в жилище“). Подозреваемый под подпиской о невыезде», — сообщили в полиции.