  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Новомосковске вор пробрался в квартиру через окно и украл щенка лабрадора - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
Регистрация

В Новомосковске вор пробрался в квартиру через окно и украл щенка лабрадора

Злоумышленник планировал продать собаку.

Фото УМВД по Тульской области.

В полицию о краже заявила 44-летняя местная жительница. В ее квартире на Шахтерской в Сокольниках кто-то разбил окно, влез внутрь и утащил собаку породы лабрадор. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Подозреваемого оперативно нашли. Им оказался 37-летний ранее судимый житель Новомосковска. Мужчина признался, что хотел продать щенка.

К счастью, животное удалось изъять и в целости вернуть законной владелице.

«В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ („Кража с незаконным проникновением в жилище“). Подозреваемый под подпиской о невыезде», — сообщили в полиции.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 11:42 0
Место
Новомосковск
Прочее
кража собака
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.