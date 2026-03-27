В Тульскую областную больницу поступил современный аппарат РКТ

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Новое оборудование, приобретённое за счёт средств регионального бюджета, расширит диагностические возможности больницы и поможет спасать больше жизней.

Что даёт новый аппарат:

  • 70+ исследований ежедневно — свыше 10 000 в год;
  • детальная диагностика патологий головного мозга, органов грудной клетки, брюшной полости и опорно‑двигательного аппарата — как в плановых, так и в экстренных ситуациях;
  • полное сканирование всего организма от головы до стопы (пансканирование) за 1,5 минуты — критически важно в экстренных случаях.

Сейчас в Тульской области работают 33 аппарата РКТ, 4 из них — в областной больнице.

«Это часть нацпроекта „Продолжительная и активная жизнь“, цель которого — повысить качество и доступность медицинской помощи», — написал губернатор в своем канале в мессенджере MAX.

