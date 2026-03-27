Туляк «оформил» инвалидность ради соцвыплат: теперь ему грозит колония

В Туле 43-летний местный житель обвиняется в мошенничестве при получении выплат. Расследование дела завершили в следственном отделе по Зареченскому району Тулы.

Следствием установлено, что обвиняемый договорился с врачебной комиссией и на медико-социальной экспертизе у него «обнаружили» инвалидность. Мужчина благодаря этому оформил группу и получал соцвыплаты. Ущерб от его действий составил 260 000 рублей.

В настоящее время материалы дела направят в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы.