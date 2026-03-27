  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  Туляк «оформил» инвалидность ради соцвыплат: теперь ему грозит колония
новости
новости
Регистрация

Туляк «оформил» инвалидность ради соцвыплат: теперь ему грозит колония

Об этом сообщает пресс-служба областного СК.

Туляк «оформил» инвалидность ради соцвыплат: теперь ему грозит колония

В Туле 43-летний местный житель обвиняется в мошенничестве при получении выплат. Расследование дела завершили в следственном отделе по Зареченскому району Тулы.

Следствием установлено, что обвиняемый договорился с врачебной комиссией и на медико-социальной экспертизе у него «обнаружили» инвалидность. Мужчина благодаря этому оформил группу и получал соцвыплаты. Ущерб от его действий составил 260 000 рублей.

В настоящее время материалы дела направят в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:31 0
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Миляев принял ряд важных законов для поддержки бойцов СВО
Миляев принял ряд важных законов для поддержки бойцов СВО
В Тульскую областную больницу поступил современный аппарат РКТ
В Тульскую областную больницу поступил современный аппарат РКТ

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.