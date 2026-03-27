В Туле появится межвузовский оборонный кампус для обучения свыше 5000 студентов

Это будет целый студенческий город на территории ТулГУ площадью свыше 18 футбольных полей.

Фото Дмитрий Дзюбина.

26 марта в научно-исследовательском центре «БиоХимТех» ТулГУ Дмитрию Миляеву презентовали проект будущего межвузовского оборонного кампуса.

Согласно проекту, это студенческий город площадью 12,6 га, в котором будут готовить специалистов для оборонно-промышленного комплекса, инженеров, врачей, разработчиков и многих других. 

Дмитрий Миляев отметил важность строительства кампуса для подготовки квалифицированных кадров.

«Создание Тульского межвузовского оборонного кампуса — ключевая долгосрочная задача. Он станет уникальной площадкой, ориентированной на интеллектуализацию и роботизацию продукции оборонно-промышленного комплекса, разработку новых систем вооружения ближней тактической зоны, развитие передовых производственных технологий. Наша цель — запустить кампус как полноценный проект, который будет способствовать укреплению тульских научных школ, подготовке высококвалифицированных кадров и созданию прикладных разработок для оборонно-промышленного комплекса. Первый шаг — согласование заявки для включения в федеральный проект „Создание сети современных кампусов“ нацпроекта „Молодежь и дети“», — подчеркнул губернатор.

Ректор ТулГУ Олег Кравченко рассказал, что образовательная программа кампуса будет осуществляться по пяти направлениям: интеллектуализация и роботизация ОПК, передовые системы вооружения, развитие инновационных производственных технологий, биомедицина, физкультура, спорт и здоровьесберегающие технологии. 

«Создание кампуса в Тульской области — это действительно необходимый шаг, который позволит вывести исследовательские и производственные задачи региона на принципиально новый уровень», — подчеркнул Олег Кравченко

Что реконструируют, а что будут строить

Сердцем межвузовского оборонного кампуса станет ОПК-центр. В нем будут разрабатывать передовые технологии в области искусственного интеллекта, робототехники и композитных материалов. Учиться здесь смогут одновременно до 2500 студентов.

Второй корпус ТулГУ реконструируют и отдадут медикам. В новом МедБиоТехЦентре сможет обучаться свыше 2000 врачей. Здесь будут проводить исследования в области неорганической химии и фармацевтической биотехнологии.

Новую жизнь обретет и физкультурно-оздоровительный центр университета  его планируют реконструировать вместе со стадионом.

А жить студенты будут в обновленных комфортабельных общежитиях гостиничного типа. Одно из них, на 500 мест, построят с нуля, а два других сделают из отремонтированных зданий.

Конечно же, на территории городка оборудуют уютный студенческий сквер.

Заявку для строительства кампуса Дмитрий Миляев, ректоры ТулГУ и Университета Льва Толстого подписали на заседании рабочей группы по разработке и реализации проекта межвузовского оборонного кампуса 26 марта. Студенческий город построят по федеральному проекту «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Молодежь и дети».

Строительство кампуса запланировано на 2030–2035 годы.

