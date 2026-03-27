«Надежной чёрной проволокой»: туляков удивил ремонт водоразборной колонки от специалистов РЖД

Из-за сломанной колонки жителям Тупика реки Воронки приходилось топить снег. После публикации Myslo колонку отремонтировали. Но как!

Александр Митриченко, фото соседей.

О сломанной водоразборной колонке на улице Тупик реки Воронки в редакцию Myslo сообщили местные жители. Колонка сломалась еще в феврале, а поскольку водопровода у жителей нет, им приходилось топить снег.

77-летний Александр Митриченко рассказал, что ОАО «РЖД», которое получает оплату за обслуживание колонки, никаких мер для для восстановления водоснабжения не принимала. «И воды привезти некому — сын на СВО…»

Myslo сделал запрос в ОАО «РЖД», и вот что нам ответили:

«Заявка на ремонт колонки поступила в Тульский участок Московской дирекции по тепловодоснабжению 24 марта 2026 года. 25 марта специалисты приступили к устранению неисправности. В настоящее время осуществляются работы по ремонту и замене вышедших из строя узлов колонки. В ближайшее время ее работа будет восстановлена».

И принесли извинения жителям.

После нашей публикации колонку действительно начали ремонтировать.

И — отремонтировали! Об итогах ремонта жители с легким сарказмом сообщили Myslo:

«Хочется выразить огромную благодарность от жителей специалистам РЖД, которые два дня ремонтировали колонку на улице Тупик реки Воронки. Вода идёт, и ее можно набирать для житейских нужд.

По старой русской традиции голову колонки закрепили надёжной черной проволокой.

Специалистам виднее, главное ведь, чтобы работала! Судя по количеству задействованных в ремонте человек, колонка — это что-то типа «Панциря» или ПТУРСа.

В наш век роботов и интернета такой подход удивляет. Но, конечно, главное, что вода льется. Еще раз спасибо».