Бывший тульский чиновник оказался одним из организаторов нелегального табачного бизнеса

Дело Алексея Хардыбакина и его подельников уже направлено в суд.

Ранее мы писали, что в Туле завершено расследование уголовного дела в отношении 23 человек, обвиняемых в незаконном производстве и обороте табачной продукции.

По версии следствия, местный предприниматель вместе с двумя сыновьями и знакомым организовал подпольные цеха в Тульской области. Оборудование было частично похищено с легальных фабрик, частично закуплено в интернете.

По информации Myslo, одним из организаторов нелегальных табачных фабрик в регионе оказался небезызвестный Алексей Хардыбакин. Бывший начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству в 2024 году был объявлен в федеральный розыск. Задержали Алексея в феврале 2025 года. Все это время он скрывался на съемной квартире в Кимовске. 

В настоящее время материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. 

Другие статьи по темам
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 27 марта: до +10, возможен дождь

сегодня

130

1379

3

Жизнь Тулы и области
Тулячек зовут на кастинг фестиваля красоты и таланта «Краса России Тула — 2026»

сегодня

69

1128

-3

Жизнь Тулы и области
ФНС закрывает шесть отделений Тульской области: как теперь получать услуги

сегодня

59

2221

0

Дежурная часть
В Туле пенсионерка прописала у себя 18 мигрантов

сегодня

31

644

1

«Надежной чёрной проволокой»: туляков удивил ремонт водоразборной колонки от специалистов РЖД
«Надежной чёрной проволокой»: туляков удивил ремонт водоразборной колонки от специалистов РЖД
«Плесень внутри»: туляки обвиняют «ФрутоНяню» в отравлении ребенка
«Плесень внутри»: туляки обвиняют «ФрутоНяню» в отравлении ребенка

