Бывший тульский чиновник оказался одним из организаторов нелегального табачного бизнеса

Дело Алексея Хардыбакина и его подельников уже направлено в суд.

Ранее мы писали, что в Туле завершено расследование уголовного дела в отношении 23 человек, обвиняемых в незаконном производстве и обороте табачной продукции.

По версии следствия, местный предприниматель вместе с двумя сыновьями и знакомым организовал подпольные цеха в Тульской области. Оборудование было частично похищено с легальных фабрик, частично закуплено в интернете.

По информации Myslo, одним из организаторов нелегальных табачных фабрик в регионе оказался небезызвестный Алексей Хардыбакин. Бывший начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству в 2024 году был объявлен в федеральный розыск. Задержали Алексея в феврале 2025 года. Все это время он скрывался на съемной квартире в Кимовске.

В настоящее время материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.