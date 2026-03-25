За два месяца в Тульской области вынесли 190 тысяч постановлений за превышение скорости

За два месяца 2026 года в Тульской области вынесли около 190 тысяч постановлений за превышение скорости на дорогах, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В Центре автоматизированной фиксации административных нарушений напомнили водителям, почему быстрая езда — это смертельный риск:
- Тормозной путь. Чем выше скорость, тем сложнее остановиться, особенно на мокрой дороге.
- Тяжелые последствия. Аварии на высокой скорости почти всегда приводят к трагедиям.
- Усталость водителя. Скоростная езда выматывает и притупляет реакцию, что само по себе провоцирует ДТП.