Туляк растратил 350 тысяч по соцконтракту на личные нужды

Мужчина изначально не собирался использовать деньги по назначению.

В марте 2025 года туляк подал заявление через портал «Госуслуги». Он попросил у органов соцзащиты единовременную выплату в размере 350 тысяч рублей в рамках социального контракта. Эти деньги предназначены для покупки оборудования, чтобы человек мог начать свое дело и выйти из трудной жизненной ситуации.

Деньги ему перечислили. Однако, как установили сотрудники экономической безопасности, мужчина потратил всю сумму на личные нужды, а не на развитие бизнеса, как обещал.

Полицейские выяснили, что мужчина изначально не собирался выполнять условия контракта и подал заявление с целью личного обогащения.

В действиях мужчины усмотрели признаки преступления по статье 159.2 УК РФ. По факту инцидента проводится процессуальная проверка. 

сегодня, в 16:22 0
