В Тульской области за два месяца в ДТП из-за выезда на встречку пострадал 41 человек

Трое погибли.

Фото Алексея Пирязева.

За первые два месяца 2026 года на дорогах Тульской области зафиксировано 25 ДТП, причиной которых стал выезд транспортных средств на полосу встречного движения. В результате пострадал 41 человек, трое погибших.

Только за январь–февраль текущего года инспекторы составили протоколы на 396 водителей, выезжавших на встречную полосу, и ещё на 11 водителей — за повторный аналогичный маневр.

Госавтоинспекция напоминает водителям об ответственности за подобные нарушения:

  • Первичное нарушение (выезд на встречную полосу) грозит штрафом 7500 рублей либо лишением водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.
  • Повторное нарушение карается лишением прав сроком на один год.

