В Тульской области за два месяца в ДТП из-за выезда на встречку пострадал 41 человек

За первые два месяца 2026 года на дорогах Тульской области зафиксировано 25 ДТП, причиной которых стал выезд транспортных средств на полосу встречного движения. В результате пострадал 41 человек, трое погибших.
Только за январь–февраль текущего года инспекторы составили протоколы на 396 водителей, выезжавших на встречную полосу, и ещё на 11 водителей — за повторный аналогичный маневр.
Госавтоинспекция напоминает водителям об ответственности за подобные нарушения:
- Первичное нарушение (выезд на встречную полосу) грозит штрафом 7500 рублей либо лишением водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.
- Повторное нарушение карается лишением прав сроком на один год.