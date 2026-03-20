В Туле бесплатно покажут документальный фильм «О Родине»

Показ с участием создателей пройдет в музее оружия. (6+)

В Тульском государственном музее оружия 21 марта в 14.00 пройдет показ документальной ленты «О Родине». Зрителям представят фильм лично режиссер Екатерина Аркалова и один из его героев — художник Иван Чухновский.

Он участвует в передвижной выставке, которая проходит в городах и населённых пунктах Донбасса и Новороссии. Проект объединяет также художников Дмитрия Мясникова и Данила Даниловского.

Съёмочная группа проехала через ряд городов, включая Луганск, Алчевск и Макеевку, добравшись до Крыма. А в фильме показаны реальные истории людей — работников музеев, художников, краеведов и участников боевых действий, чьи судьбы переплетаются с происходящими событиями.

После просмотра запланировано обсуждение с создателями. Посмотреть картину можно по адресу: ул. Октябрьская, 2.

сегодня, в 12:09
