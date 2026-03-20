Туляки стали чаще пользоваться электронными кошельками

Во многом это связано с моделью работы маркетплейсов.

К началу 2026 года в Тульской области насчитали более 4,9 миллиона банковских карт — в среднем по три на одного жителя.

За прошлый год туляки совершили около 709 миллионов операций по банковским картам на общую сумму почти 1,4 триллиона рублей.

Большинство транзакций (около 688 миллионов) пришлось на безналичные расчёты — оплату покупок, услуг, переводы денег и обязательные платежи. Общая сумма безналичных платежей составила свыше 1 триллиона рублей.

Использование наличных постепенно снижается: за год банковские карты использовались для снятия денежных средств примерно 21 миллион раз.

Кроме того, туляки все чаще стали использовать QR-коды, биометрию и электронные кошельки — во многом благодаря развитию маркетплейсов.