Чиновники обсудили проблему беспорядочной парковки в Туле

Фото правительства Тульской области.

Зам. председателя правительства Тульской области Наталья Аникина провела совещание, посвященное вопросам благоустройства и ремонта коммуникаций в областном центре.

Работа ведется системно, большое внимание уделяется местам, выбранным жителями через Всероссийское голосование в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Например, за последнее время преобразился сквер на улице Кауля, Кировский сквер, сквер имени Л. Н. Толстого. В этом году будет благоустроен сквер на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Ф. Смирнова.

На совещании рассматривалась концепция благоустройства улиц Фридриха Энгельса и создания инновационно-образовательной среды «Студенческий кампус ТулГУ». Оба проекта направлены на повышение комфорта и доступности городского пространства.

Ещё одним важным вопросом стал хаотичный паркинг машин, создающий неудобства, в частности в Рогожинском парке. Администрации парка и города договорились проводить совместные патрули для выявления нарушителей парковки.