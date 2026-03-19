Более 120 сервисов вошли в «белый список» Минцифры РФ

Они работают в России и в условиях ограничения мобильного интернета.

Соцсети, интернет-магазины, государственные сайты, банки, сайты СМИ, стриминговые сервисы, операторы связи и сайты для бронирования путешествий и покупок авиабилетов. Все они доступны при ограничении мобильного интернета. Об этом сообщает РИА Новости.

  • Государственные сервисы и сайты: «Госуслуги», «Портал для электронного голосования», ЦБ РФ, сайты правительства и администрации Президента РФ, Госдумы, Совета Федерации, министерств и служб, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, системы маркировки «Честный знак», сервисы ФНС и Московской биржи.
  • Также доступны офлайн сайты правительств регионов.
  • Соцсети: «Одноклассники», сервисы «ВКонтакте» и «Яндекс», Mail и нацмессенджер Мах.
  • Видеохостинги: VK Видео и Rutube.
  • Онлайн-магазины: Ozon, Wildberries, Avito, «Мегамаркет», «Магнит», «Вкусвилл», «Дикси», «Детский мир», Вкусно — и точка» и «Бургер Кинг».
  • Мобильные операторы: «Билайн», «Мегафон», МТС, «Ростелеком», T2 и сервисам, которые принадлежат операторам.
  • Банки: «Сбермобайл», «Альфа-Банк», онлайн-банки ВТБ, ПСБ, «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», «Мир».
  • Службы доставки: «Почта России», СДЭК, «Деловые линии», «Купер» и «Самокат».
  • Сервисы бронирования билетов: РЖД, «Туту.ру», «Гранд Сервис Экспресс», сайты «Аэрофлота» и «Победы».
  • Навигация и транспорт: «2ГИС», каршеринги «Ситидрайв» и «Яндекс Драйв».
  • СМИ: медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсант» и «Парламентская газета», дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ».
  • Также доступен без интернета портал HeadHunter, сайт Gismeteo. 

Напомним, в феврале министр цифрового развития и связи Тульской области Виталий Прокудин анонсировал, что в ближайшее время планируют включить в «белые списки» тульские сервисы: региональный портал госуслуг, «Доктор 71», «Открытый регион 71», «Арсенал услуг», проект «Герой 71», «Электронный дневник».

