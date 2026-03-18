Тульские поисковики приглашают всех желающих поучаствовать в раскопках на Куликовом поле

Экспедиция вблизи села Себино Кимовского района Тульской области пройдёт в середине лета.

Фото: ТОМПЦ «​​​​​​​Искатель»

Хотите попробовать себя в качестве археолога? ТОМПЦ «Искатель» приглашает добровольцев для участия в археологической экспедиции на Куликовом поле. Сроки проведения: с 10 июля по 17 августа.

Цель экспедиции: проведение археологических раскопок на комплексе древнерусских селищ XII-XIV веков, расположенном на реке Мокрая Табола, вблизи села Себино Кимовского района Тульской области.

Требования к участникам:

  • Возраст от 16 лет (несовершеннолетние – с письменным согласием родителей/опекунов).
  • Отсутствие медицинских ограничений к физическому труду (работа с грунтом).
  • Минимальный срок участия – 14 дней.
  • Взнос на питание (компенсируется заработной платой).
  • Предоставление копий документов (паспорт, СНИЛС, ИНН, реквизиты банковского счета).
  • Наличие туристического снаряжения (желательно).

Участникам будет обеспечено проживание в полевых условиях, питание (стоимость компенсируется), участие в научно-исследовательской работе и знакомство с историко-культурным наследием Куликова поля.

Подать заявку на участие можно здесь.

 

 

сегодня, в 19:42 0
Другие статьи по темам
Событие
раскопки археология поисковый центр Искатель
Место
Тульская область Куликово поле
Погода в Туле 18 марта: до +10 и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 18 марта: до +10 и без осадков
сегодня, в 07:00, 130 1931 4
«Строим немало, строим неплохо»: как Миляев оценил рынок строительства жилья в Тульской области
Жизнь Тулы и области
«Строим немало, строим неплохо»: как Миляев оценил рынок строительства жилья в Тульской области
сегодня, в 14:25, 36 1072 -14
Тульская область поддерживает инвесторов широким спектром льгот и сервисов
Жизнь Тулы и области
Тульская область поддерживает инвесторов широким спектром льгот и сервисов
сегодня, в 17:03, 27 328 -3
В Москве задержали мужчину, который несколько лет насиловал девочку в столице и в Тульской области
Дежурная часть
В Москве задержали мужчину, который несколько лет насиловал девочку в столице и в Тульской области
сегодня, в 15:53, 29 1963 1

Туляк забыл собаку в супермаркете на ул. Пузакова
Туляк забыл собаку в супермаркете на ул. Пузакова
В Тульской области создаётся стратегия развития туриндустрии
В Тульской области создаётся стратегия развития туриндустрии

