Тульские поисковики приглашают всех желающих поучаствовать в раскопках на Куликовом поле

Хотите попробовать себя в качестве археолога? ТОМПЦ «Искатель» приглашает добровольцев для участия в археологической экспедиции на Куликовом поле. Сроки проведения: с 10 июля по 17 августа.
Цель экспедиции: проведение археологических раскопок на комплексе древнерусских селищ XII-XIV веков, расположенном на реке Мокрая Табола, вблизи села Себино Кимовского района Тульской области.
Требования к участникам:
- Возраст от 16 лет (несовершеннолетние – с письменным согласием родителей/опекунов).
- Отсутствие медицинских ограничений к физическому труду (работа с грунтом).
- Минимальный срок участия – 14 дней.
- Взнос на питание (компенсируется заработной платой).
- Предоставление копий документов (паспорт, СНИЛС, ИНН, реквизиты банковского счета).
- Наличие туристического снаряжения (желательно).
Участникам будет обеспечено проживание в полевых условиях, питание (стоимость компенсируется), участие в научно-исследовательской работе и знакомство с историко-культурным наследием Куликова поля.
Подать заявку на участие можно здесь.