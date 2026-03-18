Миляев объяснил, как сформировался новый образ Тульской области как территории семейного счастья

Первым вопросом модератора пресс-конференции стал новый вектор развития Тульской области: «Почему именно „Территория семейного счастья“?»

Губернатор рассказал, что визитными карточками нашего региона действительно были и будут ратная история, культурно-историческое наследие, сильная оборонка. Однако много лет для Тульской области демографическая ситуация была вопросом болезненным и сложным.

«Но мы в целом движемся в русле федеральной повестки, и я все время отсылаю к тем словам Президента о том, что все национальные цели, все национальные проекты сегодня должны быть направлены на человека. Поддержка семьи, защита семьи и традиционных семейных ценностей — это основа государственной политики. А значит, все решения, которые в сфере государственного управления на любом уровне принимаются, должны быть этой задаче подчинены, — ответил Дмитрий Миляев. — И мы пытаемся идти в этом направлении, не отменяя того базиса, тех ценностей, которыми Тульская область уже располагает. И мы всегда говорим, что дети — это наше будущее, люди — это основа нашей страны. Может, это звучит пафосно, но это действительно так».

Во время Послания 26 февраля Дмитрий Миляев объявил новый курс развития региона: «Тульская область — территория семейного счастья».