  Дмитрий Миляев рассказал о плюсах близости Тульской области к Москве
Дмитрий Миляев рассказал о плюсах близости Тульской области к Москве

Это экономическое и туристическое развитие региона.

Дмитрий Миляев рассказал о плюсах близости Тульской области к Москве
Фото Юлии Александровой.

Сегодня, 18 марта, в Москве проходит пресс-конференция губернатора Тульской области Дмитрия Миляева. Отвечая на вопросы, глава региона отметил преимущества близости региона к столице. 

Прежде всего, она помогает привлекать туристов и развивает инфраструктуру. Кроме того, несмотря на тенденцию оттока жителей в Москву, губернатор заявил о снижении темпов миграции.

«Столица всегда имеет целый ряд конкурентных преимуществ, и понятно дело, что люди стремятся посмотреть столицу, где шире возможности. Сказать, что мы этот тренд [на миграцию] переломили, ну, наверное, это было бы чересчур амбициозно, но вместе с тем я могу сказать так, что за последние годы у нас, конечно, тренд на отъезд в Москву сократился», — подчеркнул Дмитрий Миляев. 

Кроме того, по словам губернатора, близкое расположение к столице способствует развитию туризма. 

«Мы сегодня очень часто говорим о развитии внутреннего туризма… Констатируем, что у нас приток туристов порядка двух миллионов человек в год. Основной турист приезжает откуда? Более 50 процентов — это, конечно, Москва и Подмосковье. Туристы приезжают пусть даже на выходные дни, потому что Тульская область достаточно близко расположена. В конечном счете платят за этот приезд своим рублем в наших кафе, ресторанах, гостиницах, музеях и так далее», — отметил глава региона. 

Изучение опыта Москвы улучшает качество жизни в регионе. Миляев добавил, что опыт столицы активно перенимается: 

«Мы у Москвы, можно сказать, где-то и учимся тем проектам, которые сегодня в столице реализуются с точки зрения обустройства общественных пространств и так дальше. В силу близости, в силу того, что к нам приезжает много москвичей, стараемся, что называется, соответствовать». 

Также он заявил, что экономическое развитие региона создает комфортные условия для работников.

«Нужно развивать экономику, ведь развитие бизнеса влечет повышение зарплат, улучшение условий труда и поддержку сотрудников. Фактически формируется уровень доходов и уверенность в завтрашнем дне», — заключил Миляев. 

