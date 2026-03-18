новости
новости
В Новомосковске свекровь зарезала невестку в пьяной ссоре

Ее сын не стал вмешиваться в конфликт.

В Новомосковске свекровь зарезала невестку в пьяной ссоре

В Новомосковске прокуратура направила в суд уголовное дело против пожилой женщины, обвиняемой в покушении на жизнь своей молодой родственницы.

Вечером 17 января 2026 года пожилая дама устроила застолье дома вместе с сыном и его женой. После употребления алкоголя завязалась ссора, причиной которой стали личные конфликты внутри семьи.

«Свекровь нанесла 33-летней потерпевшей один удар ножом в грудную клетку, причинив ей тяжкий вред здоровью», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Дело направили в Новомосковский районный суд. 

