  Дмитрий Миляев назвал топ мест Тульской области, которые стоит увидеть туристам
Дмитрий Миляев назвал топ мест Тульской области, которые стоит увидеть туристам

Маршрут от губернатора.

По словам главы региона, начать знакомство с областью можно с небольших городов, а затем отправиться к главным туристическим точкам.

«Начните с Киреевска — и заодно поймете, что губернатор Тульской области не с луны свалился, а жил в обычных условиях», — с улыбкой отметил Миляев. Напомним, тульский губернатор родился и вырос в Киреевске. 

В числе обязательных мест — Ясная Поляна, связанная с именем Льва Толстого, и живописное Поленово.

Отдельно глава региона остановился на достопримечательностях Тулы и посоветовал включить их в маршрут: 

«Тульский кремль небольшой, удобный для посещения и при этом уникальный — один из немногих, построенных в низине. Его историю действительно интересно узнать».

Также он рекомендовал прогуляться по Казанской набережной и пешеходной улице Металлистов, где сосредоточены музеи и туристические точки, посетить Тульский государственный музей оружия:

«В музей оружия сходить нужно точно. Тула всегда была щитом и арсеналом России».

Отдельно глава региона выделил малые города: 

«Стоит съездить в Белёв, посмотреть его красоты, а также в Богородицк — там находится усадьба графа Бобринского».

В завершение Миляев отметил, что туристам стоит обратить внимание и на Куликово поле, а также попробовать совместить поездку с гастрономическим и агротуризмом.

сегодня, в 15:08 −1
Другие статьи по темам
Люди
Дмитрий Миляев туристы
Прочее
топ 5 мест от губернатора которые стоит посетить в Туле
Погода в Туле 18 марта: до +10 и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 18 марта: до +10 и без осадков
сегодня, в 07:00, 126 1155 4
«Строим немало, строим неплохо»: как Миляев оценил рынок строительства жилья в Тульской области
Жизнь Тулы и области
«Строим немало, строим неплохо»: как Миляев оценил рынок строительства жилья в Тульской области
сегодня, в 14:25, 49 451 -5
В Туле 26-летнюю работницу ТРЦ «Макси» сбил грузовой поезд
Дежурная часть
В Туле 26-летнюю работницу ТРЦ «Макси» сбил грузовой поезд
сегодня, в 09:40, 26 4321 1
Тульские чиновники потратили на доступ к VPN почти 65 млн рублей
Жизнь Тулы и области
Тульские чиновники потратили на доступ к VPN почти 65 млн рублей
вчера, в 22:20, 68 5007 -16

Миляев: «Любая Олимпиада — не Олимпиада без наших спортсменов»
Миляев: «Любая Олимпиада — не Олимпиада без наших спортсменов»
В Новомосковске девушка подговорила подростка украсть товары из маркетплейса
В Новомосковске девушка подговорила подростка украсть товары из маркетплейса

