Дмитрий Миляев назвал топ мест Тульской области, которые стоит увидеть туристам

По словам главы региона, начать знакомство с областью можно с небольших городов, а затем отправиться к главным туристическим точкам.

«Начните с Киреевска — и заодно поймете, что губернатор Тульской области не с луны свалился, а жил в обычных условиях», — с улыбкой отметил Миляев. Напомним, тульский губернатор родился и вырос в Киреевске.

В числе обязательных мест — Ясная Поляна, связанная с именем Льва Толстого, и живописное Поленово.

Отдельно глава региона остановился на достопримечательностях Тулы и посоветовал включить их в маршрут:

«Тульский кремль небольшой, удобный для посещения и при этом уникальный — один из немногих, построенных в низине. Его историю действительно интересно узнать».

Также он рекомендовал прогуляться по Казанской набережной и пешеходной улице Металлистов, где сосредоточены музеи и туристические точки, посетить Тульский государственный музей оружия:

«В музей оружия сходить нужно точно. Тула всегда была щитом и арсеналом России».

Отдельно глава региона выделил малые города:

«Стоит съездить в Белёв, посмотреть его красоты, а также в Богородицк — там находится усадьба графа Бобринского».

В завершение Миляев отметил, что туристам стоит обратить внимание и на Куликово поле, а также попробовать совместить поездку с гастрономическим и агротуризмом.