В Новомосковске девушка подговорила подростка украсть товары из маркетплейса

Теперь ей грозит до 10 лет.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы Новомосковска.

Установлено, что девушка подговорила несовершеннолетнего украсть товары на 15 тысяч рублей из пункта выдачи заказов в одном из маркетплейсов.

«Подросток, создавая видимость совершения покупки, взял в свои руки товары общей стоимостью около 15 тыс. рублей и выбежал с ними на улицу, где передал обвиняемой», — отметили в региональном ведомстве. 

Затем оба скрылись с места происшествия. Дело направили в суд. Следствие напоминает, что законом предусмотрено лишение свободы сроком от пяти до десяти лет за вовлечение подростков в криминальную активность.

