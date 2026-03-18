Миляев: «Любая Олимпиада — не Олимпиада без наших спортсменов»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Сегодня на пресс-конференции в Москве глава региона прокомментировал участие российских спортсменов на Паралимпийских играх в Италии. В этом году они впервые за 12 лет выступали с флагом и гимном нашей страны.

«Постепенно мы отвоевываем позиции с точки зрения права участия наших спортсменов под российской символикой в этих соревнованиях», — отметил Дмитрий Миляев.

Губернатор отметил, что наши спортсмены во все времена давали много поводов для гордости и выступление нашей сборной на Паралимпиаде-2024 не стало исключением. Российская команда, в составе которой было всего шесть человек, сумела занять третье место в общем медальном зачете.

«То, что наши спортсмены имели возможность выступать с российской символикой спустя 12 лет, накладывало на них дополнительную ответственность, волнение и трепет. Любая Олимпиада — не Олимпиада без наших спортсменов. В спорте борьба должна быть честной. И если в ней не участвуют наши спортсмены, значит, те, кто завоевал золотые медали, должны сомневаться в их обоснованности, — сказал Миляев. — Когда на пьедестал восходят наши спортсмены, поднимается наш флаг и звучит наш гимн, у меня мурашки по коже бегут. Уверен, что у многих жителей нашей страны — тоже».