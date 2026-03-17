Тульская область сделает ставку на автотуризм и гастрономию

Перспективы туристической отрасли и подготовку к пятому фестивалю гостеприимства обсудили 17 марта на брифинге в региональном правительстве.

Глава регионального минтуризма Елена Мартынова напомнила, что губернатор Дмитрий Миляев в своем недавнем Послании поручил разработать стратегию развития туристической сферы. Чиновники уже провели серию встреч с участниками рынка: рестораторами, отельерами, туроператорами и гидами.

«Сейчас, помимо классического культурно-познавательного направления, ключевыми для привлечения гостей, особенно из соседних регионов, становятся автомобильный и гастрономический туризм. Учитывая, что регион позиционирует себя как территория семейного счастья, мы также сделаем акцент на знакомстве самих туляков с возможностями отдыха в родной области», — заявила Елена Мартынова.

На Международной выставке туризма регион уже представил первый автогастромаршрут «Тула: ПроЕДУ», созданный в рамках всероссийской программы Агентства стратегических инициатив.

3-дневный тур протяженностью 720 км посвящен наследию Болотова и Левшина, традициям семьи Толстых и истории Першинской охоты.

В программу входят мастер-классы по изготовлению пряников, прогулки по кремлю и набережной, а также поездки в малые города. Как пояснила министр, все автомаршруты, попадающие в нацреестр, базируются на ключевых достопримечательностях «третьей музейной столицы».

Для комфорта гостей регион продолжает развивать инфраструктуру в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Только с 2022 по 2024 год в Алексинском, Веневском, Заокском, Кимовском районах, Донском и Туле реализовано более 25 инвестпроектов. Создано порядка 450 номеров в модульных отелях разного формата, строятся экотропы и крытые бассейны. В планах — расширение фестивальной повестки и кластерное развитие территорий.

Кроме того, Елена Мартынова анонсировала программу пятого фестиваля гостеприимства, который пройдет 24 марта в кластере «Октава». Мероприятие объединит экспертов, профессионалов туриндустрии, креативных специалистов и студентов профильных специальностей. Зарегистрироваться на фестиваль можно на туристическом портале области.